Led-plan zaait verwarring in Laarbeek

Ze hadden meer verwacht

Buter - vanaf begin volgend jaar de nieuwe burgemeester van Deurne - beloofde de financiële belangen van de betrokken verenigingen goed te wegen. Tegelijkertijd wees ze op eerder verleende steun aan bijvoorbeeld voetbalclub Sparta’25: ,,We willen alle clubs in de gemeente op een gelijkwaardige manier behandelen. We hebben tegen deze verenigingen ook duidelijk gezegd dat ze zelf aan de lat staan.” Maar die clubs lieten eerder al weten dat de verwachte investering hen zwaar op het dak valt.

Meer dan de ander

Nicole Verhoeven (De Werkgroep) zei net als de andere fracties te hopen dat de gemeente en de verenigingen samen tot een oplossing kunnen komen. ,,Maar we zouden het ook raar vinden als de ene vereniging meer krijgt dan de ander", viel ze de wethouder bij. ,,De vraag is wel of de voetbalverenigingen dan nog in staat zijn om de ledverlichting aan te leggen of dat er nog andere dingen moeten gebeuren. Wat overigens niet automatisch hoeft te betekenen dat de gemeente meer moet bijdragen.”

Alle partijen stemden er mee in het voorstel in afwachting van de uitkomsten van het beraad van Buter met de verenigingen op de agenda van de raadsvergadering van 17 december te houden.