Led-verlichting voor Laarbeekse sportvelden

Led-lampen zijn energiezuiniger en gaan ruim vijftien keer langer mee dan gewone lampen. Om die reden willen voetbalverenigingen ELI, ASV’33 en Mariahout en korfbalvereniging De Flamingo’s (Mariahout) hun velden nog voor het eind van het jaar uitrusten met led-verlichting. Het gezamenlijke initiatief komt voort uit een samenwerking die al jaren op gang is, en waar ook de gemeente Laarbeek en Sparta’25 bij betrokken zijn. In december 2017 ondertekenden de buitensportverengingen en de gemeente een overeenkomst met afspraken over het beheer van hun sportparken. ,,Dit is pas het begin”, zei wethouder Greet Buter bij die ondertekening. ,,We willen samen ook nadrukkelijk naar een duurzame toekomst kijken.”

Afspraken

Naast afspraken over duurzaam gebruik van de accommodaties en toekomstbestendig beleid geeft de overeenkomst richting aan duurzaam energiegebruik. De clubs willen dat nu concreet invullen door alle veldverlichting te vervangen door efficiënte led-lampen. Voetbalvereniging Sparta ’25 uit Beek en Donk besloot al in 2017 op led over te stappen.

,,Bij de verenigingen is bereidheid om die investeringen te doen”, concludeert het gemeentebestuur. Daarom stelt het de gemeenteraad voor 22.150 euro ter beschikking te stellen. Dat bedrag is bedoeld om de lichtmasten op de trainingsvelden technisch aan te passen voor het gebruik van led-verlichting. Volgens de gemaakte afspraken is de gemeente namelijk verantwoordelijk voor de masten op die trainingsvelden.

De verenigingen moeten zelf voor vervanging van alle lampen en aanpassing van de masten op de wedstrijdvelden zorgen.

Vervangingskosten

De totale vervangingskosten bedragen 163.000 euro, opgesplitst in 71.000 euro voor verlichting van de trainingsvelden en 92.000 euro voor de overige velden.

Onafhankelijk van elkaar zeggen de verenigingen overvallen te zijn door het collegevoorstel. Om die reden willen ze inhoudelijk niet reageren. Maar, geven ze aan, ,,we hopen wel op korte termijn in overleg te gaan met de verantwoordelijken binnen de gemeente, zoals we steeds hebben gedaan.”

Het voorstel komt op 1 december ter sprake binnen de commissie Ruimtelijk Domein, waarna het op 17 december door de Laarbeekse gemeenteraad behandeld wordt.