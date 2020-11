Leden harmonie Deurne niet verliezen door quiz, speurtocht et cetera

DEURNE - Van volop in repetitie naar een complete stilval, weer terug en wéér terug. Sinds de coronacrisis moet ook Koninklijke Harmonie Deurne (KHD) continu haar activiteiten aanpassen. Haar grootste zorg is dat leden afhaken.

,,Gelukkig is er nu geen sprake van dat muzikanten stoppen’’, vertelt KHD-voorzitter Piet Aarts. ,,Maar we ondernemen ook van alles om de band met de leden sterk te houden. In juli hebben we een fietsspeurtocht gedaan. Met Hemelvaart hebben we een onlinepubquiz gehouden. Oorspronkelijk stond toen onze muziekreis naar Italië gepland.’’

Zo heeft de Deurnese harmonie met meer dompers te maken gekregen. In februari was de club volop aan het repeteren met komisch duo Maartje & Kine voor de voorstelling ‘Eine Kleine Nachtmerrie’. Die werd geannuleerd. Ook was in januari al een start gemaakt met de musical ‘Oh My God’, samen met andere lokale verenigingen. Die productie zou anders komend weekend gespeeld worden.

Tachtig mensen

Ondertussen probeerde de harmonie, tot afgelopen woensdag dan toch, met kunst- en vliegwerk de wekelijkse repetities in stand te houden. Aarts: ,,We kregen alle medewerking van Cultuurcentrum Deurne om op een veilige manier in kleinere groepen te kunnen spelen. Normaal gesproken zitten we met het grote orkest – tachtig mensen – in één ruimte. Na de zomervakantie is dit opgesplitst in hout- en koperblazers. Iedereen was blij elkaar weer te zien en blij dat we weer samen muziek konden maken.’’

Quote Bovendien zitten er mensen uit de risico­groep bij onze club Piet Aarts, KHD

Helaas is aan die wekelijkse oefenavonden een einde gekomen toen het kabinet enkele weken geleden de halve lockdown en, nog recenter, de lockdown-plus aankondigde. ,,Officieel mochten we vóór woensdag nog met dertig mensen musiceren, maar we wilden onze verantwoordelijkheid nemen en daarom is besloten niet meer gezamenlijk te repeteren. Bovendien zitten er mensen uit de risicogroep bij onze club.’’

Draaiboeken liggen klaar

Een idee dat nog in het vat zit, is een concert – al dan niet live –online uitzenden. Zodra de beperking op samenkomsten wordt opgeheven, kan de harmonie hiervoor gebruikmaken van de grote zaal in het cultuurcentrum. De tribune wordt dan ingeklapt en zo kunnen muzikanten op voldoende afstand van elkaar zitten. Het draaiboek voor de musical en voor ‘Eine Kleine Nachtmerrie’ blijven voor het grijpen liggen.