Leden van turnclub KDO uit Deurne luiden de noodklok

Het is er al vies, onveilig en koud, maar dit weekend ontbreekt er in de 'sportaccommodatie’ ook nog eens water en elektra. ,,We hebben tegen tweehonderd leden moeten zeggen: blijf maar thuis, er kan niet worden geturnd”, vertelt Milou van Nunen. Ze geeft een rondleiding in het hoofdkwartier van KDO. De turnclub, met in totaal 450 leden, betrok jaren geleden al de voormalige Dr. Huub van Doorneschool aan de Haspelweg. Dat zeer verouderde gebouw moet op termijn gesloopt gaan worden. Op die plek komen uiteindelijk nieuwe woningen. ,,Het zou een tijdelijk oplossing zijn, maar we zitten hier nu al tijden”, zegt Van Nunen. ,,Nog een winter in dit gebouw, overleven we niet.”