Leefbaar Asten wil bezuiniging Klok en Peel van tafel

Bekijk 'jouw' flitskast Eindhoven­se paal is ‘flitsko­ning’ van Brabant, ook die in Deurne levert veel boetes op

13:30 De flitspaal aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven is het meest actief van Brabant. Die flitste in de vier maanden rond de afgelopen zomer bijna 10.000 keer. Dat blijkt uit informatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat ook cijfers bekendmaakte over flitspalen. Die keek ook naar trajectcontroles.