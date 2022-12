Leefbaar Peelland presenteert toekomstbeeld van boeren rond de Peel: ‘Beregenen moet te allen tijde kunnen’

Nieuwe pop-up vaccinatie­lo­ca­tie in Beek en Donk

BEEK EN DONK - Mensen die een herhaalprik tegen Covid-19 willen halen in de omgeving van Beek en Donk kunnen dat vanaf vrijdag in die gemeente zelf doen. Daar opent GGD Brabant-Zuidoost een nieuwe pop-up vaccinatielocatie, zoals die in onder meer Someren al bestaat.

6 december