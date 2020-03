Leegloop in centrum Asten: Vier winkels binnen 1,5 maand dicht

Strijd om Astense mestverwer­ker gaat voort: provincie wil niet meewerken aan sluiting

10 maart ASTEN - De provincie Noord-Brabant wil per se de mestverwerkingsinstallatie van Kovemi in Asten open houden. Om die reden kreeg het mestbedrijf in december vorig jaar een nieuwe vergunning, maar tegenstanders stapten dinsdag alweer naar de Raad van State om ook deze vergunning van tafel te krijgen.