Leegstaand klooster in Asten tijdelijk bewoond

Vermiste labradood­le uit Asten dood teruggevon­den

9:34 ASTEN - De vermiste labradoodle Bo, die sinds 31 december vermist was en voor wie grootschalige zoektochten op touw werden gezet, is woensdagochtend dood teruggevonden in een sloot bij de Gruttoweg. Eigenaresse Toos van Horrik is opgelucht dat er na een wekenlange zoektocht eindelijk duidelijkheid is over het lot van de zeven maanden oude pup. “Maar het doet heel veel verdriet dat we haar niet hebben kunnen redden”, zegt ze geëmotioneerd.