Leegstand tegengaan en kunstenaars helpen via tijdelijke galerie in Deurne

Foto's, portretten en schilderijen bekleden de muren van het grotendeels grijze pand aan De Wever. Via de uitgerolde rode loper loop je langs de exposities van elf verschillende Deurnese makers.

Roodharigen fotorgrafen

Bij binnenkomst trekken de grote portretfoto's van Evianne Wiegers de aandacht. De jonge fotografe is een bekend gezicht binnen de wereld van de fotografie. ,,Eén van de portretten die ik hier heb, heeft ook in de Beau Monde gestaan”, vertelt ze. Ze heeft onlangs een nieuwe studio in het centrum van Deurne geopend. ,,Ik vind het heel leuk om lokaal meer te doen.” Op zondagen tijdens de expositie gaat Wiegers aan de slag met het fotograferen van roodharigen. ,,Ik heb zelf rood haar en tijdens de expo kunnen roodharigen vrij binnen komen lopen en fotografeer ik ze.”

Dat is niet de enige activiteit voor bezoekers. Achter in het pand is een hoekje afgezet met zwarte doeken. Daar kunnen bezoekers, onder leiding van Marije Zuidweg, aan het werk als kunstenaars. Door middel van een zaklamp en een camera met een lange sluitertijd kunnen bezoekers ‘light painten’. Het eindresultaat is achteraf pas zichtbaar op de foto.

Aboriginals

VOLOP Deurne ging met deze kunstenaars en de eigenaar van het leegstaande pand in zee. ,,Dit pand stond al veertien jaar leeg”, vertelt Karin van Vliet van VOLOP Deurne. ,,Er was helemaal niets. We hebben zelfs de verlichting zelf moeten regelen”, ze wijst naar een slinger van lampjes. ,,Ons doel is om de leegstand in het centrum van Deurne te verlagen en om lokale makers een handje te helpen door ze een ruimte te geven”, legt Maruja Gutierrez van VOLOP Brabant uit.

Quote In 1989 ging ik naar Australië en raakte ik geïnspi­reerd door de kunst die zij maakten Rosita Kuipers, Kunstenaar

Rosita Kuiper staat met haar beschilderde stenen ook in de galerie. Ze werkt met verfstippen in bepaalde patronen, zoals de Aboriginals in Australië dat ook doen. ,,In 1989 ging ik naar Australië en raakte ik geïnspireerd door de kunst die zij maakten. Ik heb er heel lang niets mee gedaan, maar zo’n tien jaar geleden gingen mijn kinderen het huis uit en had ik veel tijd om me er in te verdiepen”, vertelt ze enthousiast. Sindsdien is Kuiper verliefd geworden op de kunst van de Aboriginals. ,,En nu mag ik het hier in Deurne exposeren.”

De meeste werken hebben hun plekje in de galerie al gevonden. ,,Her en der moeten er nog wat dingen opgehangen worden, maar we zijn zo goed als klaar voor de opening vrijdag”, zegt Gutierrez. De werken van de deelnemende kunstenaars zijn tijdens alle weekenden van de maand september te bezichtigen aan De Wever 34-38.