Leerkrachtprotest op Beekse Brug

Geen file veroorzaken door massaal naar Den Haag te trekken, maar de ochtendspits juist gebruiken om aandacht te vragen voor problemen in het werkveld. Dat doet personeel van basisscholen uit Laarbeek. Met spandoeken vragen ze op de Beekse Brug bij Beek en Donk aandacht voor misstanden die zij ervaren in het onderwijs. ,,Veel werkdruk, te weinig tijd voor de kinderen en een te laag salaris”, somt José Smits, intern begeleider van de Muldershof, op.

Klokhuis-leerkracht Oukje van de Vossenberg: ,,We willen de angst uiten dat we in de toekomst te weinig collega’s hebben. Daarom staan we hier met collega’s. De maatregel die het kabinet vrijdag aankondigde is goed, maar onvoldoende.”