Lege etalage in Someren? Zet er ‘n kunstwerk in

SOMEREN - Met het ophangen van een poster ‘te huur’ kom je er als makelaar niet. Leegstaande etalages moet je volgens voormalig onderneemster Debbie Leenen aankleden. De Postelstraat in Someren ziet er daardoor een stuk gezelliger uit en je verkoopt vastgoed veel sneller, is haar overtuiging.

De Postelstraat gaat haar na aan het hart. Ruim zeventien jaar bestierde Debbie Leenen daar de damesmodezaak Inverno. Vaak had de Somerense het te druk met de aankleding van haar eigen onderneming en had ze weinig oog voor haar collega’s. Nu ze onlangs haar zaak aan een medewerkster heeft verkocht, spant ze zich volop in voor een fraaier winkelgebied in hartje Someren. ,,Ik heb eindelijk de rust om verder te kijken dan mijn eigen zaak.”

Er is relatief veel leegstand in Someren. In het centrum gaat het om dertien panden, een jaar geleden waren dat er nog negen, bleek vorige maand uit een peiling van deze krant. Leenen zou al die gebouwen het liefst op een eenduidige manier aankleden, maar dat is lastig. Je hebt met veel vastgoedeigenaren en makelaars te maken. Toch drukt ze inmiddels haar stempel op de meestbezochte winkelstraat van het dorp.

Klein begonnen

In het voormalige pand van de Bruna plaatste de initiatiefneemster een oude foto van de Postelstraat met daarop café Van Vlerken. Een deur verder staat een afbeelding van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein. ,,Ik ben klein begonnen, met die twee foto’s. Die ik zelf heb geregeld.”

Ze plaatste een oproep op Facebook en riep alle betrokkenen op om werk te maken van de leegstand. Met succes. Ook de voormalige Zeeman is omgeturnd. De etalage van het pand behoort nu Wijnen Wonen toe. De gele en blauwe kleuren zijn met grijs overgeschilderd. De voormalige DA-drogisterij is opgefleurd met enkele beelden van ORO, een instelling voor mensen met een handicap.

De oude computerzaak in de Postelstraat is voor nu even het domein van toneelvereniging Crescendo. Ze kreeg bij het opvullen van de voormalige Stones & Stripes hulp van de firma Beeldenmarkt.nl. Dat bedrijf sponsorde twee glaskunstwerken ter verfraaiing van de winkelstraat. De Somerense is blij met alle hulp.

,,Want het is best veel werk. Je moet contact zoeken met eigenaren en die wonen lang niet allemaal in Someren. En je moet via makelaars een sleutel regelen. Bovendien heb ik een glazenwasser laten komen, want het moet er mooi uitzien. Ik hoop dat andere vastgoedeigenaren nu getriggerd worden door dit initiatief.”

Volledig scherm Etalage Postelstraat © Tonny Peeters

