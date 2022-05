Lege straten: Heusden loopt uit voor Barnfest

Druiven zijn zuur voor de Lokale Realisten in Ge­mert-Ba­kel: opnieuw in de oppositie

GEMERT-BAKEL - De partij had er goede hoop op de komende vier jaar weer te mee kunnen regeren in Gemert-Bakel. Maar de druiven zijn zuur voor de Lokale Realisten, nu CDA en Dorpspartij voor de VVD hebben gekozen als derde partner. ,,Het is maar de vraag of de verandering die nodig is er nu wel komt”, zegt een teleurgestelde partijleider Martien Bankers.

12 mei