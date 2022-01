Lege straten in de Sint Jozefparochie dankzij pubquiz SJVV

Het was stil op de straten in de Sint Jozefparochie afgelopen zaterdagavond. Wie niet beter wist zou denken dat de avondklok weer van toepassing was, maar niets was minder waar. Vanuit de kantine van sportpark De Dreef zond voetbalvereniging SJVV een pubquiz uit voor al haar leden met als motto ‘SJVV’ers zijn we allen’.

Presentatoren waren de voorzitters van de vereniging Hans van Oosterhout en Erwin Mathey. ,,Het ging heel goed”, blikt Van Oosterhout terug. De twee staken ruim een maand geleden de hoofden bij elkaar toen duidelijk werd dat de geplande dienstenveiling vanwege de maatregelen niet door kon gaan. ,,Het was een hectische periode, zeker gelet op de korte voorbereidingstijd hebben we echt iets moois neergezet.”

Stelletje amateurs

De diversiteit aan vragen en filmpjes was indrukwekkend. Toch was het voor Van Oosterhout een spannende avond. ,,We zijn maar gewoon een stelletje amateurs, dus we waren al blij dat het technisch allemaal goed ging.”

De avond begon met een opdracht voor de jongste leden. In de Sint Jozefparochie lagen vier ballen verstopt, diegene die deze vond mocht ze houden. Al snel kwamen foto’s binnen waarop kinderen poseerden met de gevonden bal.

Sponsor van de KNVB met gele kaarten

De pubquiz zelf was van hoge kwaliteit, met als hoogtepunt de ronde over de vereniging zelf. Een van de vragen was hoeveel gele kaarten Mark van den Akker, speler van het vaandelteam, al heeft gekregen dit seizoen. ,,Hij speelt met zijn team ‘Sponsoren van de KNVB’”, grapt Mathey.

Het absolute hoogtepunt van de avond was een aparte Kahoot ronde. De afgelopen twee weken was Mathey daar druk mee in de weer. Tien vragen met net zoveel hilarische filmpjes zorgden voor een spannende strijd. De ruim tweehonderd deelnemers aan dit onderdeel zagen veel SJVV-coryfeeën in actie.

,,Mijn vakantie is hier wel aan opgegaan”, bekende Mathey na afloop van de ronde. Na afloop werd duidelijk dat dat Bas van Oosterhout, de zoon van, gewonnen had. ,,Ik geloofde het in eerste instantie niet”, moet vader Hans daags nadien bekennen.

Missen interactie

Voor beide voorzitters was het een geslaagde avond maar ook een pittige. ,,Het is lastig om te presenteren. We praten tegen een camera en missen daardoor de interactie met de deelnemers. Dat was moeilijk maar we zijn trots op het resultaat.” aldus Van Oosterhout.