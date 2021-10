Lege winkels worden nu dan toch woningen in Deurne

Gemert in de ban van het bekervirus: club met drie bussen op weg naar Staphorst

GEMERT - Voetbalvereniging Gemert is met drie bussen onderweg naar Staphorst. De Brabantse derdedivisieclub treedt woensdagavond in het Overijsselse dorp aan in de eerste ronde van de landelijke KNVB-beker.

27 oktober