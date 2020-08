Leiding zelf centraal in kindervakantieweek Bakel

Nog veel vraagte­kens bij komst expats naar Rooije Asch in Handel

12 augustus HANDEL - De Rooije Asch in Handel moet in de nabije toekomst plaats gaan bieden aan enkele honderden expats die voor een periode van maximaal tien jaar op het park mogen blijven wonen. Achter de schermen wordt nog volop aan het plan gewerkt, maar in het dorp is er nog steeds scepsis.