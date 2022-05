Lek in waterleiding: straat in Someren komt blank te staan

Peteyfest wil met de zondag ook ‘ouderen’ lokken

LIEROP - Met meerdere area’s en een zondag vol met coverbands is het Peteyfest in Lierop helemaal klaar voor de toekomst. Waar het festival voorheen altijd voor de jeugd was wil het nu ook ouderen aantrekken. ,,Het zou mooi zijn als ouders en kinderen hier samen staan te feesten.”

12 mei