Lekker Ding Festival Deurne: Gemoedelijk biertjes proeven in kasteeltuin

DEURNE - Bierliefhebbers genieten tijdens een wandeling van terras naar terras van proeverijen bij elf deelnemende hobbybrouwers. In de kasteeltuin in Deurne werd zaterdag weer het Lekker Ding Festival gehouden.

Bij elke kraam verzorgen de hobbybrouwers een inleiding over hun biersoorten, de smaken, de ingrediënten en nog veel meer. Daarna worden de glazen ingeschonken en kan men proeven. Er is een grote diversiteit in biersoorten en smaken.

Guggut 'n Bietje

Zo verwerkt De Graas uit Helmond in zijn biertjes -met namen als Guggut ’n Bietje, Ginne Skrik of Mezenalle- sinaasappelsap, sap van Nederlandse (champagne)druiven of een Chinese theesoort. Biertjes met een bijzondere smaak, die niet iedereen evenveel aanspreken.

,,Wij komen speciaal voor de triples van brouwerijen als Holevoort en Rufus, maar ook hun andere biertjes vinden we heerlijk”, aldus een van de bezoekers. Holevoort uit Bakel is vanaf de eerste editie in 2018 medeorganisator van het Lekker Ding Festival. Het pakt zijn hobby groots aan, met onder andere een eigen hopveld en een eigen waterbron. Rufus uit Heeze heeft naast biersoorten - variërend van wit tot quadrupel - zelfgemaakte bier- en venkelkaas en een luchtig salsadip opgenomen in de proeverij.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Kasteelruïne vormt het decor van het bierfestival © Rene Manders/DCI Media

Het festival is opgezet in de vorm van een wandeling langs de kramen van de brouwers. Om de twintig minuten wordt een groep bezoekers rondgeleid, na een strenge controle bij de ingang via de coronacheck-app. Zo vertrekt om half vijf een grote groep met zo’n dertig personen. ,,Wij zijn vrienden, familie en festivalgangers, het is altijd gezellig in onze groep”, vertelt Wendy Retera.

Twee routes

Cees van den Broek maakt ook deel uit van dit gezelschap: ,,je kon kaartjes kopen voor een tijdstip, wij hebben allemaal een kaartje gekocht voor 16.30 uur. Er is een A- en een B-route, wij volgen nu de A-route, de B-route loopt in tegenovergestelde richting. Wie er na de eerste ronde nog geen genoeg van heeft, kan opnieuw aansluiten voor de volgende route.”

Quote Dit bier smaakt naar dropwater Bezoeker Lekker Ding Festival

Twee jonge brouwers van Mannenpap schenken donker bier vanuit een busje. ,,Vorig jaar hadden ze een heerlijk biertje met grapefruit als ingrediënt, dit smaakt meer naar dropwater”, oordeelt één van de bezoekers.

Geen Misty Fields

Jeanne van de Ven uit Deurne is voor het eerst op Lekker Ding: ,,We zouden dit weekend naar Misty Fields gaan, maar dat festival is geschrapt. Ik luister graag naar muziek, maar dit is ook leuk met de mooie omgeving, de leuke entourage. En het is gezellig, daar hou ik van.”

Volledig scherm Proeven en kletsen © Rene Manders/DCI Media