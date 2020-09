Lekker Ding Festival in Deurne smaakt naar meer

DEURNE - Op het hoogtepunt van de corona-uitbraak was iedereen het erover eens dat de gevolgen tot nieuwe inzichten gingen leiden. De aangepaste opzet van het Lekker Ding Festival, zaterdag in de Deurnese kasteeltuin, leverde op micro-schaal het bewijs. ‘Dit smaakt naar meer.’

De Deurnese vrienden Job Vogels, Mark Bies, Silva Munsters en Melissa Bouwhuis zijn unaniem in hun oordeel. Het Lekker Ding Festival is in corona-opstelling beter dan de voorgaande twee edities. Melissa: ,,Je leert nu veel meer over de brouwerijen zelf. Je hebt de tijd om naar hun verhaal te luisteren en ondertussen hun bier te proeven.”

Zaterdag hebben acht speciaalbier-brouwerijen een plek gevonden in de sfeervolle kasteeltuin in Deurne. Bierliefhebbers konden vooraf inschrijven en worden, in kleine groepen en in tijdspannes van een kwartier, langs de stands geleid. Gezeten op kratjes krijgen ze met een vers getapt glas in de hand uitleg over het brouwproces.

Originele brouwers

,,Ons bierfestival stond als een huis”, vertelt Cees van den Broek namens de organisatie. ,,Afgelopen jaar hadden we duizend enthousiaste bezoekers. Dat wilden we niet verloren laten gaan. In samenspraak met de gemeente zijn we gelukkig tot een invulling gekomen die aan de corona-regels voldoet.” En dat is bepaald geen vanzelfsprekendheid, vervolgt hij: ,,Volgens mij is geen enkel bierfestival doorgegaan. Dat gaf ons het voordeel dat we de meest originele brouwers met de beste bieren konden uitnodigen. Met ruim 650 bezoekers is de belangstelling ook groot.”

Volledig scherm Het Lekker Ding-festival © Rene Manders/DCI Media

,,Vorig jaar stonden we tussen de kraampjes op de buitenplaats van het kasteel”, zegt Job Vogels. ,,De rondleiding door de tuin biedt veel meer sfeer. Al is een kwartier per brouwerij eigenlijk net te kort.”

Maarten Manders van mede-organisator Brouwerij Holevoort uit Bakel herkent die opmerking: ,,Dat horen we vaker vandaag. We nemen het mee naar volgend jaar, want wat ons betreft is de bierwandeling door het park een blijvertje.”

Extra gezellig

Midden in dat park toont Leander van Lieshout enthousiast het aanbod van zijn Beek en Donkse brouwerij Willem Zuyd: ,,We hebben voor jullie twee bieren meegebracht, onze Onweis en onze Ondeugd.” Bert van der Heijden kiest voor de laatste variant. ,,Ik vind het mooi om nieuwe bieren te proeven”, zegt de bezoeker uit Milheeze, waarna hij de smaak bespreekt met zijn buurman. Ook dat is mooi aan deze opzet, vindt hij: ,,Omdat je in groepjes ingedeeld wordt, leer je nieuwe mensen kennen. Dat maakt het proeven extra gezellig.”