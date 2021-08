Lekker lezen op vakantie? Bieb Deurne twee weken dicht

Kruipdoor sluipdoor door de Gemertse gèèngskes

11 augustus GEMERT - Het centrum van Gemert is na de oprichting van het kasteel in een lintvorm aangelegd en kent mooie statische gevels. Haaks hierop zijn tussen de gebouwen gangetjes gevormd. Hier bevonden zich vaak werkplaatsen van handwerkslieden en ze vormden een stelsel om snel aan de achterkant van de percelen te komen of om door te steken naar dichtbij gelegen gehuchten. De VVV heeft er een speurtocht van gemaakt.