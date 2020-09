Lekker toeren in je oldtimer door het landschap rond De Mortel

DE MORTEL - Wat is er mooier dan met je oldtimer door het Brabantse landschap te rijden en dit samen met andere fanaten te doen? En als het dan ook nog een prachtige zomerse dag is, dan haal je jouw ‘heilige koe’ uit de garage of schuur en ga je er mee toeren.

Zondagochtend kon dit vanuit De Mortel. Daar startte bij café 't Anker een oldtimer sterrit georganiseerd door de Mortelse Oldtimervrienden. ,,Zo’n zeven jaar geleden zij we begonnen als een oldtimerdagen en nu is het een jaarlijks terugkerend evenement geworden”, aldus Tom Crooijmans. Hij is de grote initiator van het gebeuren. ,,Ik vond het zonde dat er overal prachtige oude voertuigen in schuren onder het stof staan.”

Door corona was het onmogelijk om een show op het plein te organiseren, dus heeft de Mortelse club ook dit jaar er voor gekozen om een puzzelrit op touw te zetten. ,,De deelnemers rijden een 80 tot 85 kilometer door Zuidoost-Brabant en krijgen allerlei vragen over bezienswaardigheden onderweg", vertelt Crooijmans. ,,Iedereen mag meedoen, als het voertuig waarop of waarin ze rijden maar ouder is dan 30 jaar.”

Perfect gerestaureerde jaguar

Zo kan het dat het plein in De Mortel langzaam maar zeker vult met allerlei vervoersmiddelen. Van een Zündapp bromfiets tot een perfect gerestaureerde Jaguar. John Pennings en Addy Kluijtmans zijn vanuit Schijndel gekomen met een Fiat 500 uit 1974. ,,In Schijndel werd ook een tocht georganiseerd, maar daar kennen we de omgeving ondertussen. Dus hebben we er voor gekozen om hier in De Mortel mee te rijden", vertelt Addy. ,,Door corona worden er bijna geen evenementen georganiseerd. Dit is de tweede tocht dit jaar. Wij doen mee voor de gezelligheid en gaan zeker niet voor de winst. Al die vragen hoeven voor ons niet.” In het verleden reden de kinderen van de twee vrienden ook nog mee in het kleine Fiatje. ,,Maar dat ging niet passen", knipoogt Pennings.

Voor Inge en Nico Keeman uit Beek en Donk heeft de tocht naast het gezellig samenzijn ook nog een nostalgische waarde. ,,De auto, een MG uit 1965, is van ons pap geweest”, zegt Inge. ,,Hij kan er weliswaar niet meer in rijden, maar hij ziet ons er graag in rondtoeren. En zo'n sterrit als dit zorgt er voor dat je niet doelloos door omgeving toert. Want daar hebben we een hekel aan.”

Gert van Vliet en Bea van der Kraats zijn met hun Ford Mustang uit 1967 helemaal uit het Twentse Borne naar De Mortel getogen om de oldtimerrit te rijden. ,,We zijn hier op uitnodiging van Rene Peters uit De Mortel. Het is toch heerlijk om met dat oude ding de weg op te gaan. En met dit weer kun je ook nog eens heerlijk met de kap open rijden. Mooier kan het niet.”

Stukje historie op de weg

Over één ding zijn de deelnemers het eens. Je doet niet mee om de sterrit te winnen. Nee, je doet mee voor de gezelligheid en om een stukje historie op de weg te houden. En daarvan genieten naast de chauffeurs en hun passagiers ook de mede weggebruikers. ,,En dat is nou de bedoeling geweest van de oldtimerdag”, zegt Tom Crooijmans.