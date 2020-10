Lening voor mensen met kleine schuld in Laarbeek

video Ophok­plicht pluimvee: na 16 weken doet dat pas pijn bij de boer

23 oktober Voor de tweede keer dit jaar is een ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee. De dieren moeten binnenblijven om te voorkomen dat ze besmet raken met de vogelgriep. Die dreiging is groter geworden nu bij dode knobbelzwanen in Kockengen (Utrecht) het virus is geconstateerd. Vijf vragen, vijf antwoorden.