Leningen voor zonnepanelen én andere duurzaamheidsmaatregelen in Laarbeek

Kwestie ‘Hazeldonk­s­e­dreef’ in Liessel ook voor rechter zware dobber

30 januari DEN BOSCH/LIESSEL - ,,Nou, dit is een lastige kwestie hoor. Ik ga hier eens goed naar kijken.” Duidelijker had de Bossche bestuursrechter het gisteren niet kunnen verwoorden hoe complex het dossier ‘Hazeldonksedreef’ onderhand is.