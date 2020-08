Lenneke Barten loopt zeven mille bijeen voor haar ezels

Al suppend de regio door

12:10 UDEN - Het kan alleen, met z'n tweeën of zelfs met een hond of kind voorop. Wat Peter Timmers en Maja Lunenburg betreft is suppen dé sportieve manier om een gebied vanaf het water te verkennen. Daarom waagt het Udense stel nu een duik in het diepe met een eigen verhuurbedrijf.