Leo van Lieshout grootcommandeur

Vlierden bundelt krachten voor ernstig zieke Bianca

7:15 VLIERDEN - Inwoners van Vlierden slaan de armen ineen. Ze willen samen tachtigduizend euro ophalen voor de ernstig zieke Bianca Leesberg, zodat zij een behandeling in Rusland kan ondergaan. De helft is na enkele dagen al binnen, dinsdagavond gaat het dorp verder met de inzamelingsactie tijdens een kerstmarkt op de lokale basisschool. De 45-jarige Bianca Leesberg lijdt aan de progressieve spierziekte MS. Ze is in Nederland uitbehandeld en haar laatste hoop is een peperdure therapie in Rusland.