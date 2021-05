Leonarduskerk als thuis voor ouderen zien ze bij het parochiebestuur wel zitten

BEEK EN DONK - De kogel is eindelijk door de kerk: als het aan het parochiebestuur Zalige pater van Eustachius van Lieshout ligt komen er 25 appartementen in de leegstaande Leonarduskerk. Deze appartementen zijn specifiek voor ouderen die in de laatste fase van hun leven zitten.

Sinds kerk in 2013 leeg is komen staan, zijn er allerlei oplossingen de revue gepasseerd Zo werd al eens bekeken of het mogelijk was om er een binnenspeeltuin van te maken of een sportschool of muzieklokaal. Al deze initiatieven haalden het niet.

Quote Dit was voor ons de eerste kerk, een behoorlij­ke uitdaging dus Ir. Frank Snep. , Architect

Kansrijker lijkt het plan waar nu het parochiebestuur - samen met architectenbureau Snep - zich sterk voor maakt: de bouw van 25 appartementen voor ouderen die een eind in de herfst van hun leven zijn gevorderd. ,,Zo krijgt de kerk een waardige bestemming,” vindt vice-voorzitter Kees van der Meij.

Omwonenden positief

Van der Meij is al sinds de sluiting van de kerk betrokken bij de plannen voor de herbestemming. Hij heeft goede hoop dat het huidige voorstel de eindstreep gaat halen. ,,De laatste weken zijn we in gesprek geweest met omwonenden en die reageren allemaal positief.”

Een belangrijke voorwaarde is dat het pand aan de buitenkant hetzelfde blijft, het heeft immers een monumentale status. Het parochiebestuur koos daarom ook voor het Eindhovense Snep omdat dit bureau gespecialiseerd is in de herbestemming van onder andere kloosters. ,,Dit was voor ons de eerste kerk, een behoorlijke uitdaging dus,”reageert eigenaar ir. Frank Snep.

Wijzigen voor zorgfunctie hoeft niet

De eerste schetsen die Snep op papier zette, vielen bij het parochiebestuur direct in goede aarde en ook wethouders Tonny Meulensteen en Monika Slaets-Sonneveldt van de gemeente Laarbeek hebben positief gereageerd op het plan. Een belangrijk voordeel is dat het bestemmingsplan voor het pand niet gewijzigd hoeft te worden: ,,Dat is maatschappelijk. De zorgfunctie valt daaronder,” stelt de architect.

Het is de bedoeling dat er grote ramen komen analoog aan de glas-in-loodconstructies die er nu al zijn. Op de begane grond komen twee huiskamers. Tevens is er een lift in de kerk voorzien waardoor bewoners makkelijk de appartementen kunnen bereiken op de tweede en derde etage.

Bisdom, Monumentenzorg en Welstand

Op dit moment is er een principeverzoek voor de bouw ingediend bij de gemeente Laarbeek. Ook is er toestemming nodig van het bisdom, Monumentenzorg en Welstand. Van der Meij is daar positief over: ,,Er ligt een prachtig plan, ik verwacht niet dat deze organisaties ons gaan tegenwerken.”

Wanneer alle lichten op groen staan zouden de eerste bewoners volgens Snep in het najaar van 2022 hun intrek kunnen nemen in de nieuwe appartementen.