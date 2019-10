Lerares is woedend op politiek Asten: ‘Nu zijn wij aan de beurt’

Een briefje met de tekst ‘Defect, niet openen aub’ hangt op het raam in het klaslokaal van de groep geel. Er bestaat een kans dat je het volledige raam in je handen hebt als je de waarschuwing negeert. De deur van groep paars is zo krom dat je bijna een hand door de opening kunt steken. Een tijdje terug liep er een mierenkolonie door de hal van basisschool Het Toverkruid en het dak is zo lek als een zeef. En lerares Ellen Loomans kan zo nog wel een tijdje doorgaan met opsommen wat er allemaal mis is. Het kraakt en piept op de basisschool aan het Dalkruid. ,,Het is altijd al een strijd geweest om er te mogen zijn. Iedere keer kwam er uitstel en nu zijn wij eindelijk aan de beurt. Op een gegeven moment is het wel eens klaar. Dit pand valt bijna uit elkaar.”