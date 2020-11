Leren bakken en leven bij dagbesteding Heerlijck Besonder in Someren-Eind

SOMEREN-EIND - In de oude pastorie in Someren-Eind wordt nu volop gebakken door cliënten van dagbesteding Heerlijck Besonder.

In de gezellige huiskamer van de oude pastorie in Someren-Eind hebben de cliënten en leiding van de dagbestedingsplek Heerlijck Besonder even pauze. Zij genieten van de appeltaart die cliënten Lieke en Odessa, van de dagbesteding voor jongeren met een verstandelijke beperking, hebben gebakken.

Robin Berkers uit Someren-Eind en Eline van Lieshout-Schoolmeesters uit Lierop zijn gestart met een oud knus bakkerijtje, ,,De pastorie is de aangewezen locatie hiervoor, ruimte en rust voor onze cliënten is hier voldoende aanwezig.”

Quote Als ik klaar ben met de taart dan gaat hij de oven in en ik weet precies hoe dat moet Lieke

Leuke bezigheid

Het bakken van taarten is een leuke bezigheid, Lieke is bezig met een appeltaart. ,,Als ik klaar ben met de taart dan gaat hij de oven in en ik weet precies hoe dat moet”, vertelt ze trots. ,,De meeste taarten moeten ongeveer een half uur in de oven. Dan zijn ze pas lekker. Ik vind bakken leuk, afwassen niet want er is geen afwasmachine.”

Van Lieshout-Schoolmeesters vertelt hoe zelfstandig de cliënten nu al kunnen bakken. ,,Zij weten de ingrediënten die nodig zijn in de juiste volgorde te gebruiken, door dit steeds te herhalen zijn er nu al bakkers die zonder hulp van ons een taart kunnen bakken.”

Ze legt uit dat hen nog meer wordt geleerd. ,,De meesten van onze bakkers wonen nog thuis, maar gaan binnenkort zelfstandig wonen en bij Heerlijck Besonder worden zij daarbij geholpen. Ze maken zelf een lijstje met daarop wat ze nodig hebben en gaan dan met mij naar de super hier in ’t Eind. Als ze iets niet weten te liggen dan is hen geleerd om dat zelf te vragen. Ook leren we hen om af te rekenen, maar dat is nog een lange weg. Maar wij hebben geduld met onze bakkers.”

Dank je wel

Lieke vertelt over de appels die ze niet kon vinden. ,,De meneer wees mij de weg en zei ‘alstublieft’ en ik zei ‘dank je wel meneer’.” Ook heeft ze geleerd dat je de appels niet op de eieren moet leggen in de boodschappentas. ,,Appels moeten onder in de tas, anders gaan de eieren breken.”

Volgens Van Lieshout-Schoolmeesters worden de producten die bakken worden op bestelling gemaakt en verkocht. ,,De prijs die wordt gevraagd is gelijk aan de prijs van de boodschappen van de supermarkt, zodat we de volgende dag weer kunnen bakken.” De cliënten mogen ook zelf kiezen wat ze willen gaan bakken. ,,Ik heb laatst een spokentaart gebakken”, zegt Odessa. Een groot spookhoofd met zwarte ogen die met rode letters ‘Boe’ zegt.”

Quote Lieke zegt in de pauze meestal ‘Laat mij maar slapen’. Ook dat mag Eline van Lieshout-Schoolmeesters

Als ze straks zelfstandig wonen dan mogen de cliënten nog gewoon komen bakken. ,,Het zijn leuke sfeermakers die we nog niet kwijt willen”, zegt Van Lieshout-Schoolmeesters. ,,In de pauze mogen ze even chillen, we proberen echt om er voor hen te zijn om samen een fijne sfeer te creëren waar ze later met plezier aan terugdenken. Lieke zegt in de pauze meestal ‘Laat mij maar slapen’. Ook dat mag in de Eindse pastorie bij Heerlijck Besonder.”