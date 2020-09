LEV-groep stopt ermee in Gemert-Bakel

De beëindiging van de samenwerking tussen Gemert-Bakel en de LEV-groep komt niet helemaal als een verrassing. Beide partijen lagen al langer met elkaar in de clinch over verschillende onderdelen van het werk van de LEV-groep in Gemert-Bakel. Zo was de LEV-groep het pertinent oneens met het besluit van de gemeente om de jongerenwerkers zelf in dienst te nemen.