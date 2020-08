Leven in een tiny house in Aarle-Rixtel: ‘Qua wonen is dit de toekomst’

Hyperambi­ti­eus plan voor vijf a zes nieuwe dorpen in de Peel: ‘Een droom moet je een keer beginnen’

7 augustus ODILIAPEEL/MILHEEZE - Het is een hyperambitieus plan, maar daarmee niet minder serieus: het stichten van vijf a zes natuurdorpen in de Peel, ter grootte van 500 tot 600 hectare met plek voor drie- a vierduizend inwoners en duurzame landbouw. Zeg maar Venhorst of Odiliapeel 2.0. Het komt uit de koker van Zeelander Jan Ottens. Die realiseerde al eerder mooie, kleinschaligere projecten in de regio.