Levensgenieter Rick Faas (1949-2020) hield de VVD in Gemert-Bakel overeind

GEMERT - Een echte liberaal én iemand die hield van gezelligheid. Dat zijn woorden die passen bij de donderdag in Gemert overleden Rick Faas. Loyaal aan de partij en liefhebber van een goed glas rode wijn. En de man die de VVD in Gemert-Bakel overeind hield.

Faas speelde zowel voor als achter de schermen een grote rol binnen de partij. Hij heeft in Gemert-Bakel dertig jaar de kar getrokken, zat zelf van 2010 tot 2014 in de gemeenteraad, was nu nog burgercommissielid en secretaris van VVD netwerk Peelland.

Faas was een loyale liberaal. Zo bleef hij als enige in lokale bestuur zitten bij een crisis in 2004 toen de rest opstapte. En na de verkiezingen van 2014 toen de VVD geen zetel meer haalde, ging Faas op zoek naar goede, nieuwe mensen. Onder wie Walter Manders die in de raad kwam. ,,Rick Faas was een heel oprechte en aardige man. Ook mensen uit andere partijen vonden hem aimabel. En Rick was een levensgenieter. Na afloop van een vergadering kwam er altijd een rood wijntje bij met bitterballen.”

Wijn-inkoper

Goede wijn. Want de in Hoogeveen geboren Faas was een kenner. Als wijn- inkoper ging hij de wereld rond. Hij werkte als zelfstandig ondernemer en leverde aan verschillende ketens.

Dat zegt Jan Vroomans. Hij volgde Walter Manders op toen die na drie maanden de gemeenteraad verruilde voor Provinciale Staten. Ook Vroomans was door Faas ‘gescout’. ,,Rick is met twee andere oude bloedgroepers na het verlies in 2014 doorgegaan en is mensen gaan benaderen. Als hij had gedacht ‘ik ben op bepaalde leeftijd en vind het allemaal wel goed’, dat was er nu geen VVD meer in Gemert-Bakel geweest.”

Quote Hij uitte op een heel slimme manier zijn mening Jan Vroomans, VVD-raadslid over Rick Faas

,,Rick was een eerlijk mens, die geen concessies aan het liberale gedachtengoed wilde doen”, vervolgt Vroomans. ,,Hij durfde ook kritisch op zijn eigen partij te zijn. Op vergaderingen uitte hij onverbloemd zijn mening. Wel op een heel slimme manier, waardoor zijn woord altijd gehoord werd. Hij had humor, kon scherp analyseren en begreep het politieke spel. Liep niet van problemen weg.”

Die krijg je niet zo maar

Vlak voor zijn dood kende het hoofdbestuur van de VVD hem nog de Thorbecke-penning toe. Vroomans: ,,Die krijg je echt niet zo maar. Dat moet je je echt tomeloos hebben ingezet voor het liberale gedachtengoed en VVD. Hij was een groot liberaal in een kleine gemeente.”

Rick Faas was al enige tijd ernstig ziek. Hij werd 71 jaar.