Levensgevaarlijke situatie na zesde vernieling uitkijktoren bij Peel: ‘Kinderen kunnen naar beneden vallen’

UIT DE OUDE DOOS Hans van Willigen­burg en Har Sanders in het oude Speelhuis; wie was er bij?

HELMOND - De enorme tentdoekschildering van Har Sanders in het oude theater ’t Speelhuis in Helmond was een bezienswaardigheid. Op deze foto van eind jaren 70 wordt de kunstenaar geïnterviewd door Hans van Willigenburg. Waarschijnlijk voor een radio- of tv-programma van de KRO.

30 juli