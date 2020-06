LEVgroep-directeur: burgemeester Gemert-Bakel speelde kwalijke rol in discussie jongerenwerk

Een dag met duizend feestjes: cliënten van ORO uit de hele regio krijgen ver­wen-pak­ket

18 juni PEELREGIO - Eéns per jaar, tijdens de traditionele Verwendag, worden de cliënten van ORO extra in de watten gelegd. Toen het er ernstig op begon te lijken dat ze vanwege corona konden fluiten naar hun feestdag, werd er een list bedacht. Een verwendoos. Zo kon er donderdag op duizend plekken in de hele regio tóch een feestje losbarsten.