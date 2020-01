LEVgroep werft meer steunouders in de regio: ‘Je kunt mensen op deze manier écht helpen’

DEURNE - De LEVgroep gaat nog meer steunouders werven in de regio. Na een geslaagde proef in Deurne gaat het project ook lopen in Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Oirschot.

Ouders die soms moeite hebben om voor hun kinderen te zorgen, kunnen sinds twee jaar een beroep doen op een steunouder. Deze 'hulpvragers' hebben vaak een klein netwerk of kampen met financiële problemen. Steunouders verwelkomen de kinderen een of twee dagdelen per week in huis, zodat hun ouders toekomen aan andere verplichtingen of even op adem kunnen komen.

,,Er gaat een preventieve werking vanuit. Een pleeggezin is vaak een zware, laatste maatregel", zegt Hans van Kleef, coördinator van het project Steunouder bij de LEVgroep. ,,In Deurne helpen we op dit moment tien gezinnen. We zijn nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Oirschot. In die gemeentes is er ruimte om met dit project aan de slag te gaan. Het past bij het lokale beleid en er is wat financiële ruimte."

Klik met de familie

Greetje Verbruggen uit Deurne is nu anderhalf jaar steunouder. Kinderen uit twee verschillende gezinnen komen wekelijks bij haar op bezoek. Om te spelen of om dingen te ondernemen. ,,Ik heb zelf drie kinderen en ik weet hoe zwaar de opvoeding kan zijn. Je kunt mensen op deze manier echt helpen en ontlasten", vindt Verbruggen.

Ze legt uit dat ze als steunouder meerdere trainingen volgde en een verklaring omtrent gedrag (VOG) moest overleggen. ,,Het is vervolgens belangrijk dat het echt klikt met die familie. De kinderen moeten zich thuisvoelen en de ouders moeten er vertrouwen in hebben. Dan heeft het toegevoegde waarde."

De mensen die een beroep doen op steunouders hebben verschillende achtergronden, zegt Van Kleef. ,,Soms zijn het personen die veel moeite hebben met de taal, dan weer gaat het om personen van wie de familie in Amsterdam woont en dus geen oppas kunnen regelen."

In totaal zijn er nu 22 gemeentes in Nederland waar een dergelijk steunouder-project loopt. De LEVgroep hoopt niet alleen dat er meer vrijwilligers opstaan, ook de drempel om hulp in te schakelen moet verdwijnen. Ouders vinden het lastig om steun te vragen en zijn bang om een bepaald stempel te krijgen.

Begrip