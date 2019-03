Libéma zet Hippisch Centrum Deurne te koop

Libéma name het Hippisch Centrum in 2016 over van Helicon Opleidingen. De missie was om er opnieuw een onderwijsinstelling in onder te brengen, maar dit bleek niet haalbaar. Nu is ook gebleken dat een recreatieve invulling in combinatie met paardensport geen kans van slagen heeft. Uit onderzoeken die Libéma liet uitvoeren, blijkt dat er geen toekomst is voor ‘paardeneconomie’ in Deurne. Jeroen Dona van Libéma laat weten dankbaar te zijn voor de 'prettige samenwerking’met de gemeente Deurne. ,,We hopen dat er een andere partij recht zal doen aan de rijke paardenhistorie van het Hippisch Centrum.”

Wethouder Marinus Biemans: ,,We respecteren het besluit van de ondernemer en blijven met hen in gesprek over de verkoop.”