Licht in Astense duisternis: gemeentehuis en pand van Schriks krijgen spotlights op zich gericht

Kort nieuws Ander gebruik oude peuter­speel­zaal Eind

26 juli Someren-Eind - Verenigingen uit Someren-Eind kunnen voorlopig een ruimte huren in de voormalige peuterspeelzaal Tuimel In aan de Willem Alexanderlaan. Het pand van de gemeente is lang gebruikt als peuterspeelzaal, er heeft een asielzoekersgezin gewoond en staat nu al enige tijd leeg. Het wordt tot eind oktober aan Eindse verenigingen verhuurd, via gemeenschapshuis De Einder. De eerste huurder is Toneelgroep De Kring.