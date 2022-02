Lidmaatschap van Gemertse wandelvereniging bracht jubilaris Margot Verbakel veel goeds

,,In die beginjaren trainden we een keer per week hoe we netjes in de rij en netjes in de maat moesten wandelen” vertelt Verbakel. ,,Op de zandvlakte, toen gelegen achter soos ‘Het Stumke’ vlak langs de St. Janskerk oefenden we iedere woensdagmiddag. En dan gingen we op zondag met de bus naar wandelwedstrijden. Bijzonder voor die tijd want wij kwamen al in veel steden in de omgeving en ver daarbuiten en zagen ook veel van die omgeving tijdens de wandelwedstrijd. Een paar maanden geleden wandelden mijn man Jos en ik in de buurt van Beekbergen, bij Nijmegen langs een kleine waterval met een bruggetje. Ik wist meteen dat ik daar al eens eerder was geweest, met de wandelvereniging op wedstrijd.”