Lief gebaar voor zorgpersoneel in Deurne

Deurnese milieu­straat weer open

15:54 DEURNE - De milieustraat in Deurne, die eerder dicht moest vanwege meerdere zieke medewerkers, is per vandaag (vrijdag 3 april) weer open. De afvalinzameling is voorlopig alleen op woensdag, donderdag en vrijdagmiddagen (ook Goede Vrijdag) geopend.