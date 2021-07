Liefde op het eerste gezicht bij Deurnes Smitsorgel

DEURNE - Puur toevallig ontdekte Eric Koevoets, concerterend organist uit Dordrecht, het Smitsorgel in de Deurnese Sint-Willibrorduskerk. Sindsdien is hij eraan verknocht, zodanig dat hij een cd opnam op het instrument. Zondagmiddag presenteerde hij deze.

Als zevenjarige jongen ging Koevoets naar de kerk om de blaadjes om te slaan terwijl zijn vader orgel speelde. Zo ontstond zijn liefde voor kerkmuziek. Het is dan ook geen verrassing dat hij op het conservatorium koos voor orgel als hoofdvak. Sinds zijn afstuderen treedt hij op als organist in binnen- en buitenland en neemt hij regelmatig cd’s op.

Grote sprongen in hoog en laag

„Ik speelde al langer met het idee om de ‘Sonates voor orgel’ van Carl Philipp Emanuel Bach vast te leggen. Hij was de wegbereider van de stijl die we Sturm und Drang noemen. Die kenmerkt zich, kortgezegd, door grilligheid. Er zitten grote sprongen in hoog en laag in de muziek. Toen ik kennismaakte met het Smitsorgel in Deurne wist ik meteen: ‘Deze muziek is op het lijf van dit orgel geschreven.’”

Dat was in 2018 tijdens een concert dat Koevoets, tevens dirigent, gaf met vrouwenkoor La Confiance. Iets later leerde de musicus ook het Smitsorgel kennen in de Sint-Martinuskerk van Sint- Oedenrode. „Beide orgels klinken sprankelender dan andere orgels die ik ken van dezelfde bouwer. Hierdoor zijn ze heel geschikt voor de heldere loopjes in de sonates. Wat ook bijdraagt, is de goeie akoestiek in de kerken. Omdat deze muziek onverwachte stiltes in zich heeft, galmen de laatste noten mooi na.”

Drie sonates

De Dordtenaar besloot in Deurne drie sonates op te nemen en nog wat andere, kortere composities van Bach. Dat gebeurde vorig jaar. „Ik zat boven bij het orgel, de microfoons stonden halverwege de kerk en de technicus zat achter in de Roeskamer met alle apparatuur. We belden elkaar om te overleggen en soms ging ik naar beneden om te luisteren naar de opnames.”

Het was een klus waarbij om het kwartier een ‘verplichte’ pauze ingelast werd. Niet vanwege de intensiteit, maar omdat het carillon in het torentje van het Deurnes gemeentehuis vier keer per uur zijn eigen deuntje speelt. Verder was het nagenoeg stil in het dorpscentrum.

Deze middag voert Koevoets twee sonates uit waarin de wispelturigheid van de muziek goed tot uiting komt. De een is heel speels, de ander heel donker. „Die hoge pieken en diepe dalen spreken me aan. Het zijn composities waar alle emoties in zitten. Dit orgel is hiermee een volmaakte match. Ik hoop er nog vaak op te mogen spelen.”