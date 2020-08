Liefde voor geschiedenis werd liefde voor elkaar

,,Van een vrij simpel object als een staaf ijzer maak je iets totaal anders. Eventueel met draaien en krullen. Ik vind het ’t mooist als je ziet dat het bewerkt is. Dat het niet uit een machine is komen rollen.” Henk van Rooij, in deeltijd psychiatrisch verpleegkundige, heeft als hobby ijzersmeden. In zijn werkplaats hangt het vol met prachtige objecten. ,,Het liefst maak ik historisch gereedschap, en dan met name bijlen,” vertelt hij. Of daar veel vraag naar is? ,,Nee,” is zijn nuchtere antwoord, ,,maar ik vind het leuk om te maken.”