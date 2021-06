Liefde voor zijn dorp klinkt door in boek van Erik Vink over 1300 jaar Deurne

DEURNE - De geschiedenis van 1300 jaar Deurne is niet alleen vastgelegd in een wandkleed . Tegelijk verscheen een boek, waarin het verhaal wordt verteld aan de hand van de veertig geborduurde taferelen. Over de ‘gemeijnte-vergadering’ op Vreekwijk en een sporthal met kolossaal koepeldak.

De liefde van schrijver Erik Vink voor zijn dorp klinkt door in de teksten. Hij maakt daar ook geen geheim van: ‘Ik prijs me gelukkig, in dit Deurne van ons'.

Vink laat op een beeldende wijze de historie herleven. Zo vertelt hij over edelman Herelaef die zijn landerijen en boerderijen weggeeft aan de kerk om de heer te eren. Deurne en Bakel vormen lange tijd één parochie. De pastoor wordt geacht in Bakel te wonen, maar kiest steeds vaker voor Durna, zoals Durninum inmiddels heet. Wat later Dorne wordt, vervolgens Deurnen, daarna verbasterd tot Dornen, om tenslotte definitief Deurne te worden. En in dialect Deurze.

Borgemeester

Op Sint-Gertrudis, 17 maart, worden elk jaar belangrijke beslissingen genomen. Gezinshoofden trekken naar Vreekwijk voor de ‘gemeijnte-vergadering’. In de open lucht, een gemeentehuis is er nog niet. En met alleen mannen. Die buigen zich over allerlei kwesties: hoe wegen en sloten onderhouden moeten worden, waar men turf mag steken. Ze kiezen een 'borgemeester’ die verantwoordelijk is voor uitgaven en inkomsten.

Vink verhaalt verder over de rechtszittingen in een aparte ruimte bij de kerk, de halle. Die vinden plaats tussen vier palen met een touw eromheen (vandaar de uitdrukking ‘een geding aanspannen'). Doodstraffen via ophanging worden uitgevoerd op de Galgenberg in de Liesselse bossen.

Quote De zusters kwamen in een geblindeer­de huifkar uit Veghel Erik VInk, Uit boek: ‘Het Tapijt van Deurne’

De zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Moeder Gods doen in 1856 hun intrede. Ze komen in een geblindeerde huifkar uit Veghel, afgeschermd voor de buitenwereld. Maar staan midden in het leven, dat van het onderwijs en de ziekenzorg.

En zo gaat het boek door: over de fanfare die in 1874 voor het eerst repeteert in de rokerige herberg 't Man. Ze wordt later de Koninklijke Harmonie Deurne. Over meneer Hub (DAF), die makkelijke oplossingen vindt voor moeilijke constructies . Als zoon van een hoefsmid fabriceert hij in 1926 zijn eerste trapauto. En over drie Deurnese melkmakers die begin twintigste eeuw gaan samenwerken, een moderne stoomzuivelfabriek bouwen (Sint-Isidorus) en later bezorgen met heuse electrowagens.

Peelbrand

De geschiedenis eindigt bij wat in al die jaren steeds terugkomt: de branden in de Peel. Met vorig jaar de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Waarmee het dorp, dat zo mooi is bezongnen door Wim Sonneveld op tekst van Friso Wiegersma (laatste hoofdstuk), landelijk nieuws wordt.

Volledig scherm De processie en het gemeentehuis op het wandkleed © Sem Wijnhoven/DCI Media