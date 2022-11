Liefhebberij leidt tot Koot en Bie Quiz in Deurne

Vijftiger Van Dam leerde het werk van cabaretiers Kees van Kooten en Wim de Bie kennen in zijn studententijd. Ze maakten destijds televisieprogramma’s zoals Keek op de Week en het Simplisties Verbond. Ook brachten ze liedjes en sketches uit op vinyl. „Ik keek en luisterde met studiegenoten. We speelden ook wel eens scenes na met elkaar. Dat was toen hip om te doen.”

Quote We hadden wel honderd vragen kunnen bedenken. Er is zoveel materiaal. Ruud van Dam, Koot en Bie-fan

Zijn bewondering voor het werk van het duo bleef hierna bestaan. De Astenaar bouwde een verzameling op van boeken, platen en beeldmateriaal. In gesprek met generatiegenoten ontdekte hij dat er meer mensen zijn die een zwak hebben voor dit oeuvre.

Spontaan quotes citeren

„Het leek me leuk om deze liefhebberij te delen met anderen, zodoende kwam ik op het idee voor een quiz.” De eerste editie hiervan hield hij samen met enkele plaatsgenoten in zijn eigen woonplaats in 2019. „Dat was zó leuk. Sommige deelnemers citeerden spontaan quotes van typetjes die Van Kooten en De Bie gespeeld hebben.”

Onder de foto: meer fans

Volledig scherm Ruud van Dam, initiatiefnemer van een nieuwe Koot en Bie Quiz. © René Manders/DCI Media

Van Dam denkt dat er in Deurne ook de nodige fans te vinden zijn. In ieder geval raakten Annemarie Evers, Wim Aarts en Felix van Bussel meteen enthousiast toen hij zijn plan ontvouwde. Zij zitten in de organisatie. Hiernaast zal de winnaar van de Astense quiz, Gerbrand Diebels, zondag zorgen voor interactie met het publiek.

Herman Bongers

Op een groot scherm komen tal van audio- en videofragmenten voorbij. De favoriet van de initiatiefnemer zit er ongetwijfeld ook tussen. „Dat is ‘Herman Bongers’, de stotterende archivaris. Kees van Kooten acteert dit zó goed dat het lijkt alsof hijzelf van nature stottert.”

Verdeeld over drie rondes komen er 54 meerkeuzevragen aan bod die deelnemers via hun telefoon moeten beantwoorden. Er zijn inhoudelijke vragen, zoals ‘Maak deze quote af.’ Maar ook achtergrondvragen, zoals ‘Wie was de vaste grimeur van Van Kooten en De Bie?’

Onbekendere stukjes

„We hadden wel honderd vragen kunnen bedenken. Er is zoveel materiaal. Om toch meer te kunnen laten zien, beginnen we om 13.30 uur met een ‘warming-up’ waarin we wat onbekendere stukjes tonen.” De quiz gaat van start om 14.30 uur bij Jut & Jul aan de Markt.

Na het spel is er nog een borrel en prijsuitreiking. De drie beste Koot en Bie-kenners winnen iets uit het werk van het vermaarde duo. „Maar het gaat natuurlijk om een middagje leut. Iedereen is welkom, of je nu deelneemt of kijkt.”