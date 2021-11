Lieflijke bladeren en pastelkleurige meerminfiguren in museum De Wieger

RecensieNatuurliefhebbers pur sang, zo mag je kunstenaarsechtpaar Henk Kneepkens (1940) en Dorothé Koolen (1940) uit Deurne wel noemen. In hun eerste duo-expo in de Ateliers van De Wieger, brengen ze natuur en mens mooi samen.

Een meer idyllische plek voor een expo over natuurrijke omgevingen, galopperende paarden en lieflijke boommensen is er bijna niet te bedenken. De Ateliers van De Wieger liggen in een boomrijke tuin en dus sluit de locatie naadloos aan bij de expo. Of is het andersom?

Vijftig jaar kunstenaar

Koolen en Kneepkens zijn allebei al ruim vijftig jaar kunstenaar. Ieder met hun eigen stijl en in een andere discipline. Waar Koolen veelal schildert en jarenlang lesgaf, illustreert Kneepkens vooral. Omslagen van boeken en binnenwerk, maar ook vrij werk. In de Ateliers is van beide kunstenaars voornamelijk recent werk te zien. Koolen heeft al sinds de academie een fascinatie voor paarden en dat is hier duidelijk zichtbaar. De paarden zijn vaak in beweging, zoals in Avondlicht. Pasteltinten voeren de boventoon, waardoor het een lieflijk werk is om te zien.

Oog voor detail

In de schilderijen en illustraties is duidelijk te zien dat Koolen en Kneepkens allebei oog voor detail hebben. Ieder bloemblaadje, elke spier van het paard; alsof ze er uren voor hebben gezeten om die te bestuderen. De serie Inspiratie boom van Kneepkens - uit 2019 - is hier een mooi voorbeeld van. Inspiratie boom I valt meteen bij binnenkomst op door zijn donkere achtergrond en meerminachtige wezens. Inspiratie boom II heeft de figuren als het ware opgeslokt en bekleed met klimop. Inspiratie boom III geeft de meerminfiguren alweer wat meer lucht, maar ze blijven onderdeel van de boom.

Bij Koolens werk straalt naast liefde voor paarden, ook de passie voor de natuur ervan af. Zo maakte ze Tuin in de zomer in twee variaties: één werk met een pennetje en een penseel en één van olieverf op doek. Een weelde van bladeren, bloempjes en kleurovergangen, maken het werken om lang naar te staren.

Leer- en doeboek

Leuk detail: het enige werk dat het echtpaar ooit samen illustreerde, is Het bomenboek voor kinderen. Dit leer-en doeboek over bomen, dat jarenlang ook door basisscholen in gemeente Deurne werd gebruikt, ligt tentoongesteld. Mét de schetsen die ze ervoor maakten.

Hoewel de stijl van de kunstenaars nogal uiteenlopend is, passen de gekozen kunstwerken perfect bij elkaar. Zachte kleurtonen, fijne natuurlijke tinten en een afwisseling van mens en natuur zorgt voor een mooi evenwicht in de expo. Ronddwalen in de natuur krijgt hier een nieuwe dimensie.

Henk Kneepkens en Dorothé Koolen, museum De Wieger, Oude Liesselseweg 65, Deurne. Tot 7 maart 2022.

Volledig scherm Inspiratieboom II - Henk Kneepkens © Ton Hartjens