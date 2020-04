‘Liefs uit Gemert’ om cadeau te geven en winkeliers te steunen

GEMERT-BAKEL - Wie wil, kan zich laten verrassen door de ondernemers uit het centrum van Gemert. Hun ‘Liefs uit Gemert’-box met lokale producten en waardebonnen is ook een poging de band tussen winkelier en klant in tact te houden.

Want de angst om dat contact met hun klanten kwijt te raken, die leeft onder de Gemertse ondernemers. Dat vingen Pieter Staadegaard van Usawa Coffee en Gijs Verhagen van brouwerij Vagabond op in de gesprekken die ze met collega's voerden. Vervolgens bedachten ze de verrassingsbox. ,,Voor twintig euro koop je een doos vol Gemertse producten en waardebonnen van plaatselijke winkels en horecabedrijven. De werkelijke waarde van de artikelen is veel hoger.”

Quote Promotie is nu belangrijk, we moeten de aandacht van de klanten blijven vasthouden voor wat in ons dorp te koop is Dirk Lammers, Centrummanager Gemert-Bakel

Staadegaard en Verhagen hopen dat de box enige steun oplevert aan de middenstand. ,,We wilden iets organiseren waarmee we het centrum naar de mensen toe konden brengen. Voor nu om wat extra omzet te genereren maar vooral voor de toekomst om onze klanten de weg naar het centrum te laten vinden als het straks weer kan. Collega’s zijn enthousiast over de actie en de eerste bestellingen zijn al binnen. Deze week gaan we de eerste dozen bezorgen.”

Zonder levendigheid boet je in

De eerste boxen werden gisteren al gekocht en in ontvangst genomen door burgemeester Michiel van Veen, wethouder Inge van Dijk en de heer Michiels van Rabobank Helmond Peel Noord, die het initiatief mee financiert. Tot vreugde van de initiatiefnemers. ,,Zij geven hiermee het signaal winkels en horecagelegenheden belangrijk te vinden voor Gemert en betrokken te zijn met het lot van de ondernemers", zegt centrummanager Dirk Lammers. ,,Voor de levendigheid in het centrum van ons dorp is de aanwezigheid van winkels en horecagelegenheden essentieel. Zonder die levendigheid boet je als centrum in op je gezellige uitstraling en dus op je aantrekkingskracht.”

Hartje Gemert /Ondernemersvereniging Gemert startte daarom vorige week al de actie: ‘Ben loyaal, koop lokaal.' Lammers is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties. ,,Ondernemers hebben het op dit moment heel zwaar. Ze zien hun omzet sterk dalen of zelfs wegvallen. De onzekerheid over de toekomst en de extra maatregelen die ze moeten nemen om open te kunnen blijven, zijn ingrijpend. Daarom is promotie nu belangrijk, we moeten de aandacht van de klanten blijven vasthouden voor wat in ons dorp te koop is. Solidariteit houdt ze op de been nu en voor de tijd na corona, het geeft ze een extra steuntje in de rug.”

Echte verrassing