Lierop krijgt nieuwe dorpsondersteuner

Project 'werk voor statushou­ders' Deurne werkt

6:30 DEURNE - De gemeente Deurne is tevreden over de resultaten van het project 'statushouders op weg naar werk’. Bij de eerste groep van 37 deelnemers heeft dat in 17 gevallen geleid tot een baan. ,,En de overige 20 maken er serieus kans op", aldus wethouder Marnix Schlösser. ,,We verwachten dat ze alle 37 aan de slag komen.”