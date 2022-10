Lierop wil graag meten hoe groot stikstofuitstoot in het dorp is en vraagt daarom mobiel meetstation aan

Met de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant is gekeken naar de beste locatie. Dat blijkt het 3-Slotenveldje/Rand sportveld S.V. Lierop te zijn. ,,Op dit punt worden we omgeven met een aantal belangrijke bronnen van uitstoot fijnstof. Denk daarbij aan de A67, de N266, een mestvergister, varkensbedrijf, kippenbedrijf, industrie in Helmond met een voederbedrijf, varkensslachterij en composteringsbedrijf en anderen”, zegt voorzitter Martien Kusters van Lierop Leeft.

Meten is weten

Volgens de Coöperatie is schone lucht een belangrijke voorwaarde voor een gezonde leefomgeving. ,,Wij denken dat er nogal wat fijnstof over Lierop heen valt. Om te kijken of en wat je hiertegen zou kunnen doen is het belangrijk om de feiten te kennen. Meten is weten, ook in Lierop.”

Wegverkeer grootste uitstoter

Wegverkeer is de belangrijkste bron van uitstoot van NO2 (stikstofdioxide), gevolgd door industrie, landbouw, vliegverkeer, mobiele werktuigen en scheepvaart, aldus Kusters. ,,In het stedelijk gebied van Zuidoost-Brabant is het aandeel ultrafijnstof/roetfijnstof hoger dan in de rest van de regio, met name door auto’s en vrachtverkeer. In het landelijk gebied komt fijnstof voor met grotere deeltjes, die worden veelal in de bovenste luchtwegen afgevangen/uitgesnoten/geniest.”

Tweemaal uitgeloot

De Provincie beschikt over twee mobiele meetstations die in Brabant telkens voor een half jaar worden geplaatst. Er is veel belangstelling voor deze mobiele stations. Kusters: ,,We zijn nu tweemaal ‘uitgeloot’. Mogelijk leidt de gezamenlijke aanvraag met de gemeente Someren tot plaatsing van een meetstation in Lierop.”