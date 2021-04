Lieroppenaar fietst voor goede doel heel Nederland door in één dag: ‘Kijken waar mijn limiet zit’

‘Van het Groningse Uithuizermeerden naar het Limburgse Klein-Kuttingen’. Het zou zomaar een intro kunnen zijn van het tv-programma Man Bijt Hond, maar het wordt de route in een rechte lijn die Martijn Thijs (30) door Nederland gaat fietsen. Zaterdag 19 juni wil hij de 372 kilometer in één keer afleggen om geld op te halen voor het zelfgekozen goede doel Spieren voor Spieren.

Quote Ik vind het ook mooi om met mijn spieren iets te doen voor mensen die niet veel met hun spieren kunnen Martijn Thijs, Sportliefhebber

Sporten heeft altijd centraal gestaan in de opvoeding van de geboren en getogen Lieroppenaar. Als klein jochie speelt hij op zaterdag zijn wedstrijden bij de plaatselijke voetbalvereniging en hij houdt ook van hardlopen. Voor zijn studie verhuist hij als 21-jarige naar Tilburg maar blijft Lierop trouw, onder meer als vrijwilliger bij het Nirwana Tuinfeest.

Als student werkt hij zich met vrienden in het zweet voor een triatlon in Portugal in de zomer van 2020, die niet doorgaat vanwege corona. Een tegenvaller. Als ook de sportscholen in Nederland dichtgaan baalt Thijs helemaal stevig: ,,Mijn lichaam was inmiddels gewend aan sporten.”

Kijken waar je limiet zit

Om toch in beweging te blijven geven zijn ouders hem daarom een racefiets, ,,Het was een goedkope, ik moest kijken of fietsen wel mijn ding was,” zegt hij met een brede glimlach. Binnen twee maanden wordt het ‘goedkope’ exemplaar ingeruild voor een professionele en rijdt hij pardoes vanuit Tilburg naar Zoutelande en naar het Drielandenpunt bij Vaals. ,,Ik merkte dat ik me lekker voelde op de fiets, dus dan ga je kijken waar je limiet zit.”

Die heeft hij nog niet gevonden. Nu heeft hij dan een streep door Nederland getrokken om die per fiets te verkennen. Voor zichzelf een beetje maar vooral ook voor het goede doel. ,,Ik ben een groot fan van oudkeeper van PSV Jeroen Zoet, ambassadeur van Spieren voor Spieren, dus mijn keuze was snel gemaakt. Ik vind het ook mooi om met mijn spieren iets te doen voor mensen die niet veel met hun spieren kunnen.”

Spaghetti, lasagne, rijst met kip en pizza

Thijs traint dagelijks en lijkt klaar voor de tocht. Ook de randvoorwaarden zijn in orde: hij heeft een vijftal sponsors en beschikt over een voedingsschema voor de dag zelf. ,,Mijn ouders en mijn vriendin rijden in een camper mee en zorgen dat ik na iedere honderd kilometer wat te eten heb.” Op het menu staan spaghetti, lasagne, rijst met kip en pizza. Die laatste is voor als hij in Klein-Kuttingen is aangekomen. Thijs: ,,Hopelijk met een ijskoud biertje” aldus Thijs tot besluit.

Via de site sportenvoorspieren.nl/actie/martijn-thijs-2 kan iedereen een donatie doen voor de stichting Spieren voor Spieren. De teller staat op dit moment iets boven de 1600 euro.