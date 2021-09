Lieroppenaren kunnen vanaf eind oktober in de ochtenduren terecht in nieuwe ontmoetingsruimte met biljart en tv

LIEROP - Het ontbrak er in Lierop nog aan: een ontmoetingsruimte waar iedere inwoner doordeweeks vrij kan in- en uitlopen tussen 10.00 en 12.00 uur. De recreatiezaal in Henricushof gaat nu van 13 september tot eind oktober flink op de schop om die mogelijkheid alsnog te bieden. Kosten: 45.000 euro.

Dorpsoverleg Lierop is al sinds 2018 bezig met het ontwikkelen van zo'n ontmoetingsruimte voor Lierop. Dat komt mede omdat er geregeld geluiden over een sociale isolement van ouderen te horen zijn in het dorp. De signalen komen volgens voorzitter Annette Wilde van familieleden, zorgmedewerkers, de dorpsondersteuner en de gastvrouwen van Steunpunt Plus.

,,Het doel van Steunpunt Plus is om ouderen in Lierop zo lang mogelijk op een fijne en veilige manier in hun eigen omgeving te laten wonen”, aldus Wilde. ,,Sociale contacten zijn daarvoor essentieel, maar elkaar ontmoeten is niet altijd vanzelfsprekend. De ontmoetingsruimte is daar een belangrijke stimulans voor. We hopen dat oud en wat jonger zich daar gaan mengen.”

Metamorfose

De recreatiezaal en enkele omliggende ruimten ondergaan een flinke metamorfose. Vrijwel alles wordt aangepakt. Er komt onder meer een zithoekje, een leestafel, een kast met spellen en een centrale plek voor de biljarttafel die nu voornamelijk door de KBO gebruikt wordt. De elektra inclusief verlichting voldoen straks weer aan de huidige veiligheidsnormen en de tv- en audioapparatuur wordt eveneens vernieuwd.

Steun van fondsen

Dorpsoverleg Lierop kan deze verbouwing die 45.000 euro kost, niet alleen betalen. Er zijn diverse fondsen aangeschreven voor financiële steun. Die kwam er uiteindelijk van Oranje Fonds, Stichting Steun Welzijnszorg, Stichting Dr. Eijnattenfonds, ONA, VSBfonds, Kansfonds, Gemeente Someren, WoCom en Woningstoffeerder Janus van Eijk.

De recreatiezaal gaat tot eind oktober dicht, is de huidige verwachting. Het eetpunt is gedurende die periode elders in Henricushof. De middagactiviteiten verhuizen tijdelijk naar gemeenschapshuis De Vurherd, met uitzondering van het biljarten. Het bloedprikken en de medicijnuitgifte blijven voor zover mogelijk plaatsvinden in Henricushof. Medio november komen de nieuwe meubels en dan wordt tevens een openingsweekend gehouden.