Lieropse jeugd voelt zich even Wijnaldum, De Ligt of Memphis

Trainen alsof je een echte speler van het Nederlands Elftal bent, wie wil dat nou niet? Voor velen blijft dit bij een droom. De jeugdspelers van SV Lierop kregen zaterdag echter een training die lijkt op een oefensessie van het échte Oranje. Even voelden ze zich Wijnaldum, De Ligt of Memphis.

Liefst 55 jeugdspelertjes van voetbalvereniging Lierop staan deze zaterdagochtend vol ongeduld aan de poort te wachten tot die open gaat. Ruim één maand geleden maakt de vereniging op de eigen website bekend dat er voor de jeugd in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar een trainingsochtend op het programma staat met als titel ‘Train als een Oranje-ster’. De aanmeldingen stromen binnen, zelfs negen kinderen die geen lid zijn van Lierop melden zich aan. ,,Het animo is heel groot en het is heel leuk dat er ook spelertjes zijn gekomen die nog geen lid van de vereniging zijn. Hopelijk blijven er een paar plakken”, zegt bestuurslid Dirk van Vlokhoven.

Quote Sinds oktober liggen de competi­ties stil en trainen ze alleen maar. Dat is voor niemand leuk” Dirk van Vlokhoven, Bestuurslid SV Lierop

Het ‘Train als een Oranje-ster’-format is voor iedere club beschikbaar bij de voetbalbond KNVB. Verdeeld over twee velden worden zes oefeningen gedaan: van kooivoetbal tot een snelheidsmeter en van pionnen tot een pannaveld. Doel is om de jeugdspelers weer een keer met een glimlach naar het sportpark te krijgen. ,,Dat is echt nodig, sinds oktober liggen de competities stil en trainen ze alleen maar. Dat is voor niemand leuk”, geeft Van Vlokhoven aan.

Dat de glimlach terug op de gezichten is merk je direct en er wordt fanatiek gestreden om de winst. Soms gaat het even mis zoals bij Daniël, het spelertje van de Lieropse mini’s komt hard in botsing met teamgenoot Bram. Hij valt op de grond en met een bloedneus moet hij even naar de kleedkamer. Niet veel later keert hij weer terug om in volle sprint achter de bal aan te rennen.

Leuk om eens wat anders te doen

Voor iedere jeugdspeler is het een geslaagde ochtend, zo ook voor de 7-jarige Rafael: ,,Het is juist leuk om een keertje wat anders te doen dan alleen maar trainen. Het leukste vond ik het pannaveld en de snelheidsmeter.” Of er ooit een van deze jeugdspelers het echte Oranje haalt zal de toekomst uitwijzen, maar ze hebben zich een ochtend een echte ster gevoeld.