Lieropse pluimveehouder wil geen vergunning aanvragen die hij ‘toch niet krijgt’ om zo planschade te kunnen claimen

In 2025 stijgt ozb in Laarbeek alleen met de inflatie mee

9 juli LAARBEEK - De Laarbeekse politiek heeft weer zoveel vertrouwen in de gemeentelijke financiën dat in 2025 de onroerende zaakbelasting (ozb) alleen nog maar met de inflatie mee stijgt. Het vaste tarief van 3 procent verhoging per jaar wordt dan losgelaten. Dat betalen inwoners nog wel tot en met 2024.