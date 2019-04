Lieropse school stopt met verkeersbrigadiers

Nu wel handen op elkaar bij politiek Someren voor park met chalets

9:28 SOMEREN - Het plan moest drie maanden geleden terug naar de tekentafel. De Somerense politiek had vraagtekens bij de opzet van het park in toeristisch gebied De Heihorsten. Hans van Seggelen wilde daar aanvankelijk 23 chalets voor welgestelde senioren bouwen, in een rij langs een rechte weg. In de nieuwe opzet van het plan Somerdaal is dat aantal teruggebracht naar 13, niet meer naast elkaar en met een weg die kronkelt. Een behoorlijke verbetering, oordeelde de politiek woensdagavond unaniem.